28 декабря 2021, 16:32
В Карелии повысили взносы на капремонт
В следующем году жителям региона вместо 9,55 придется платить уже 10,2
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в Карелии вырастет в следующем году. Соответствующее постановление подписал губернатор. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в доме составит 10, 2 руб за один квадратный метр. В этом году за один «квадрат» жители Карелии платили 9 рублей 55 копеек. (фото pixabay.com, analogicus)