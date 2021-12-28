В Карелии повысили взносы на капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в Карелии вырастет в следующем году. Соответствующее постановление подписал губернатор. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в доме составит 10, 2 руб за один квадратный метр. В этом году за один «квадрат» жители Карелии платили 9 рублей 55 копеек. (фото pixabay.com, analogicus)