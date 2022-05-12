Обманутые дольщики в Карелии смогут получить компенсацию

Обманутые дольщики из десяти регионов России смогут получить компенсации. Всего идет речь о 716 дольщиках из Владимирской, Челябинской, Ростовской, Томской, Самарской областей, Карелии, Чувашии, Ставропольского края, Краснодарского края и Подмосковья.

Граждане приобрели недвижимость в 15 домах, но застройщики квартиры им либо не передали, либо вовсе не достроили жилье. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, обманутые дольщики получат компенсации, для этого из бюджета выделят более 2,3 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение было принято в Фонде развития территорий. В Карелии выплаты предусмотрены дольщикам «ИК «Комфортный дом».

С 2019 года пострадавшим дольщикам было выплачено более 80 миллиардов рублей компенсаций, были восстановлены права 33,8 тысяч обманутых граждан, сообщается на сайте фонда. В этом году уже выплачено 22,5 млрд рублей, возмещение перечислено 6,6 тыс. граждан. Обращаться за компенсацией необходимо в уполномоченный банк. Записаться для подачи заявлений на выплату можно на сайте фонда или по номеру горячей линии: 8-800-7007-214. (фото pixabay.com, velikorodov94)