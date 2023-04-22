Обгоревший труп мужчины найден в рыбацкой избе в Лоухском районе

21 апреля в рыбацкой избе в Лоухском районе Карелии местные жители обнаружили труп мужчины, сообщает следком республики. Следователями Кемского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту гибели человека.



21 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в избе, расположенной в лесном массиве Лоухского района вблизи озера Большое Воронское, местными жителями обнаружено тело мужчины 1974 года рождения с телесными повреждениями в виде ожогов.



Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. // Фото: следственный комитет Карелии.