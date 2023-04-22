В Суоярви начался капитальный ремонт школы

В Суоярвской средней школе начались работы по капитальному ремонту инженерных сетей здания: отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и слаботочных сетей. На ремонт из федерального и республиканского бюджетов выделено более 34 млн рублей.

Как сообщает районная администрация, контракт заключен с ООО «ЖБИ», имеющей положительный опыт исполнения контракта по капитальному ремонту в округе в 2022 году.





Подрядчик уже приступил к работам: завезены материалы, проводится демонтаж электропроводки на третьем этаже здания, который освобожден для ремонта и не используется для учебы детей. Работы проводятся в вечернее время после окончания образовательного процесса.



Также будет закуплено школьное оборудование на восемь с половиной миллионов рублей: мебель для пищеблока, столовой, медкабинета, учебных кабинетов, библиотеки, актового зала, спортивный инвентарь. // Фото: Суоярвский муниципальный округ.