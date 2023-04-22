22 апреля 2023, 14:02
Пешехода сбили в Петрозаводске
Авария произошла на Карельском проспекте столицы Карелии
Поздно вечером 21 апреля ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на Карельском проспекте, на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Сортавальская.
Легковой автомобиль двигался по Карельскому проспекту в сторону улицы Лыжная, судя по видео, выезжая на пешеходный переход на запрещающий (желтый) сигнал светофора.
В это же время пешеход бегом пересекал проезжую часть, справа налево по ходу движения транспортного средства.
По предварительной информации, в результате ДТП травмирован пешеход, госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.