Пешехода сбили в Петрозаводске

Поздно вечером 21 апреля ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на Карельском проспекте, на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Сортавальская.

Легковой автомобиль двигался по Карельскому проспекту в сторону улицы Лыжная, судя по видео, выезжая на пешеходный переход на запрещающий (желтый) сигнал светофора.

В это же время пешеход бегом пересекал проезжую часть, справа налево по ходу движения транспортного средства.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован пешеход, госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.