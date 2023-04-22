В Заозерье госпитализирован мотоциклист после ДТП

20 апреля авария с участием мотоциклиста произошла в селе Заозерье, на четвертом километре автодороги «Соломенное - Ялгуба - Суйсарь». По информации Управления ГИБДД МВД по Карелии, 21-летний водитель мотоцикла Ирбис допустил столкновение с микроавтобусом Фольксваген, который двигался задним ходом. С места ДТП мотоциклист госпитализирован. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

ГИБДД Карелии призывает как автомобилистов, так и владельцев мотоциклов быть внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала заднего вида, не забывать своевременно включать указатели поворота, соблюдать дистанцию и не совершать маневры, не убедившись в их безопасности.

Мотоциклистам рекомендуется использовать яркую защитную экипировку и мотошлем, они помогут предотвратить серьезные травмы в случае падения или ДТП. // Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии.