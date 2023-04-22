Полиция Калининграда задержала жителя Карелии в аэропорту

21 апреля отрудниками калининградской транспортной полиции возбуждено административное производство в отношении пассажира самолета - жителя Карелии, сообщила пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте. Мужчина курил на борут самолета, за что задержан полицией.

В дежурную часть транспортной полиции в аэропорту «Храброво» поступило сообщение о том, что на стоянку воздушных судов требуется наряд полиции к борту

самолета, прибывшего из Москвы в Калининград.

Установлено, что 45-летний житель республики Карелия во время полета закурил сигарету в туалетной кабине авиалайнера.

Транспортными полицейскими мужчина доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте Западного ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). // Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".