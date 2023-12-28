Обчистившую магазин парочку ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают мужчину и женщину, которых подозревают в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители полагают, что пара вынесла неоплаченный товар из магазина в одном из торговых центров Петрозаводска.

Сведения о разыскиваемых просят сообщать по телефонам 89110509802 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии