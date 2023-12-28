Петрозаводчанка пропила свой телефон и обвинила знакомого в краже

Жительница Петрозаводска заявила в полицию о краже нового сотового телефона стоимостью 6 500 рублей. По словам 38-летней женщины, его украл знакомый, сообщили в МВД Карелии.

Когда полицейские приехали, дама сказала, что вор находится в ее квартире. Однако оперативники выяснили истинную картину случившегося – она отличалась от версии «потерпевшей».

Оказалось, горожанка распивала спиртное со знакомым. Когда кончились деньги, а праздник продолжить хотелось, она решила продать свой мобильный телефон.

На улице нашла покупателя и выручила 650 рублей. Эти деньги женщина потратила на спиртное. А когда в следующий раз встретилась с этим знакомым, решила вызвать сотрудников полиции и обвинить мужчину в краже.

Горожанка сообщила, что оговорила его, так как хотела вернуть свой сотовый телефон бесплатно. Теперь она сама находится под следствием: возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. \\ фото: freepik.com