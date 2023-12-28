Мужчина продал наркотики знакомому и отправится в колонию на 7 лет

Мужчина в Лахденпохском районе решил заработать продажей наркотиков. Сначала 43-летний злоумышленник реализовал их своему знакомому, сообщили в прокуратуре Карелии.

Это было в прошлом году, сделка состоялась, а потом мужчина решил поставить бизнес на поток. В феврале этого года он купил и подготовил к продаже наркотические и психотропные вещества.

Хранил их в своей квартире и автомобиле в Лахденпохье. Однако реализовать запрещенные вещества горожанин не успел. О его наркобизнесе узнали сотрудники полиции, изъяли наркотики, а самого мужчину задержали. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. // фото: fabrikasimf/ freepik.com