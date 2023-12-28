«Низкий поклон подвигу»: Андрей Савинов из Карелии погиб на СВО

Житель Пудожского района Андрей Савинов погиб в ходе специальной военной операции. О гибели карельского бойца сегодня сообщил глава района Алексей Зубов.

«Вечная память герою! Низкий поклон мужеству и подвигу! Самые искренние соболезнования родным и близким...»

Простятся с карельским бойцом 29 декабря в 13:00 в поселке Кубовский сплавучасток.

Ранее в этот день стало известно о еще одном погибшем из Пудожского района – Владимире Кужарове.

В другом районе Карелии в пятницу также простятся с погибшими бойцами. Траурная церемония пройдет на площади Мира. Сегежане проводят в последний путь Романа Синицкого и Владимира Минина. // фото с VK-страницы Алексея Зубова