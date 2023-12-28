Двухлетняя малышка пострадала в аварии на Ключевой

В Госавтоинспекции Петрозаводска раскрыли обстоятельства аварии на пешеходном переходе на Ключевой. Момент автонаезда на людей попал в объектив городской камеры наблюдения.

Дорожное происшествие случилось 27 декабря в 17.39 в районе пересечения улиц Антонова и Корабелов. Дорогу переходили женщина с ребенком. Их сбил автомобиль BYD под управлением 76-летнего водителя.

В аварии травмы получила двухлетняя девочка. Ей назначено лечение. // фото пресс-службы Госавтоинспекции города