28 декабря 2023, 09:53
Жизнь еще одного карельского бойца оборвалась на СВО
С Владимиром Кужаровым простятся сегодня в Пудоже
Сегодня в полдень в Пудожском районе простятся с погибшим в ходе специальной военной операции земляком.
На СВО оборвалась жизнь нашего земляка Владимира Кужарова.
«Вечная память герою! Низкий поклон мужеству и подвигу! Самые искренние соболезнования родным и близким...»
- написал в соцсети глава района Алексей Зубов.
Прощание пройдет 28 декабря в 12:00 у траурного зала в Пудоже. // фото с VK-страницы Алексея Зубова/ freepik.com/ mdjaff