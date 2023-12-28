Жизнь еще одного карельского бойца оборвалась на СВО

Сегодня в полдень в Пудожском районе простятся с погибшим в ходе специальной военной операции земляком.

На СВО оборвалась жизнь нашего земляка Владимира Кужарова.

«Вечная память герою! Низкий поклон мужеству и подвигу! Самые искренние соболезнования родным и близким...»

- написал в соцсети глава района Алексей Зубов.

Прощание пройдет 28 декабря в 12:00 у траурного зала в Пудоже. // фото с VK-страницы Алексея Зубова/ freepik.com/ mdjaff