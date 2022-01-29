Об опасной непогоде предупредили жителей Карелии в МЧС

Вечером в субботу в Карелии будет опасная погода. О неблагоприятном явлении предупредили в МЧС республики.

Ожидается, что в период с 21:00 до 24:00 29 января в регион придет сильный ветер. Он сохранится в течение суток 30 января, в воскресенье.

Скорость порывов будет достигать 15-17 метров в секунду, а в акваториях больших водоемов – 20 метров в секунду.

Ветер придет с востока и юго-востока, а разгуляется преимущественно в юго-западных районах Карелии. Утром и днем 30 января в них ожидается местами сильный снег, метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть три муниципальных образования: Лахденпохский, Питкярантский и Сортавальский районы. // Фото: 31tv.ru