О проблемах с лекарствами и росте цен просят сообщать в прокуратуру

Прокуратура Карелии организует «горячую линию», на которую граждане смогут сообщить все, что касается проблем с лекарствами. Звонить можно будет 21 апреля с 14:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Принимать сообщения по телефону будет исполняющий обязанности замначальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии Илона Михайловна Уханова.

Жители региона могут рассказать:

- об отсутствии в аптеках входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов;

- о росте цен на входящие в перечень жизненных необходимых и важнейших препараты;

- об отказе аптек в постановке рецептов на отсроченное обслуживание;

- о нарушениях при выписке рецептов на лекарства;

- о других нарушениях при обеспечении лекарственными препаратами.

Телефон «горячей линии» - 8 (8142) 717-815. // Фото: www.marimedia.ru