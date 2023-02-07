О нацпарке «Ладожские шхеры»: «Но это никакое не уточнение границ»

Текст: Антонина Кябелева

Угроза застройки части территории национального парка «Ладожские шхеры» стала в масштабах Карелии самым громким скандалом начавшегося 2023 года. О попытке изъять из национального парка порядка 3 тысяч гектаров уникальных с экологической точки зрения земель первыми заявили эксперты отделения Гринпис в России. В частности, речь идет о полуострове Рауталахти, где сохранились малонарушенные леса.

Поводом для беспокойства стал проект нового положения о национальном парке «Ладожские шхеры», который 1 февраля 2023 года был представлен минприродой России на общественное обсуждение. В пояснительной записке к документу говорится, что проект подготовлен «в целях уточнения границ и функциональных зон национального парка и актуализации правового режима национального парка».

Что кроется за подобным «уточнением границ» и есть ли правовые основания эти границы менять? Нам удалось взять небольшое интервью у ведущего руководителя программы по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) отделения Гринпис в России Михаила Крейндлина, который детально разбирался в ситуации с «Ладожскими шхерами».

- Насколько уникальна ситуация, в которой оказался карельский национальный парк? Были ли раньше попытки изъятия заповедных земель путем так называемой "корректировки" границ?

- Ситуация не уникальна, подобные попытки уже предпринимались. Например, были попытки вырезать участки для добычи золота из национального парка «Югыд ва» в Коми. Парк удалось отстоять.

- Насколько известно, из нацпарка «Ладожские шхеры» пытаются исключить особо ценную территорию на полуострове Рауталахти. Это единственная «зона риска», или есть и другие участки, которые предполагается изъять из национального парка?

- Еще есть группа небольших островов, которые тоже хотят исключить из нацпарка. Это места обитания нерпы. Существует еще один момент, который не озвучивали. В парке существуют разные зоны, в том числе зона охраны объектов культурного наследия, куда входит остров Путсаари.

Согласно проекту нового положения, меняет режим использования острова Путсаари – максимальный процент возможной застройки увеличен до 80 процентов.

Для остальных зон максимальный процент застройки составляет 1 процент.

- Какую площадь хотят изъять?

- Общая площадь вырезаемых участков около 3 тысяч гектаров. Из них заповедная зона составляет 1,5 тысячи гектаров.

- Как вы относитесь к предложению компенсировать изъятые участки другими?

- Территории, которые предлагают присоединить к нацпарку, не имеют никакой природной ценности. Это территории расположены рядом с лесопильным заводом, где много лет велись рубки. В любом случае подобная компенсация недопустима, так как из нацпарка вырезаются участки. Когда парк только создавался, было проведено комплексное обследование.

В самом заключении государственной экологической экспертизы по материалам комплексного экологического обследования зафиксировано, что полуостров Рауталахти – это заповедная зона нацпарка.

Сейчас экспертиза не проводится, но тогда закон это требовал, и там об этом было прямо сказано.

- Необходимость принятия нового положения объясняют тем, что необходимо скорректировать границы парка. Неужели у «Ладожских шхер» нет установленных границ с указанием координат?

- В самом постановлении правительства России о создании национального парка координаты парка не были указаны. Тогда этого не требовал закон. Норма закона, по которому именно в самом постановлении должны быть указаны координаты, вступила в силу в 2018 году. Но тогда было другое требование законодательства. В преддверии создания парка нужно было провести комплексное экологическое обследование, в котором указывались точные граница и которое должно было получить положительное заключение экологической экспертизы. Все это было сделано.

В материалах комплексного экологического обследования есть координаты парка. В противном случае его нельзя было бы создать.

Потом эти координаты, установленные при создании «Ладожских шхер», были закреплены в действующем положении о парке.

- С юридической точки зрения, на ваш взгляд, сложно ли исключить из национального парка часть территорий?

- Это абсолютно противоречит закону. Фактически изъятие участков особо охраняемых природных территорий запрещено федеральным законодательством, законом об охране окружающей среды.

К тому же законом об ООПТ запрещено сокращение площади заповедных зон нацпарка, а она фактически сокращается на 1,5 тысячи гектаров.

Это прямое нарушение типового положения о национальных парках. Я не знаю, как это можно сделать. Говорят, что это "уточнение границ". Но это никакое не уточнение границ. Когда мы судились с Минприродой по поводу исключения из нацпарка «Югыд ва» участка, Верховный суд России в своем решении зафиксировал, что никакое уточнение границ, которое приводит к изъятию земель, невозможно. Есть вступившее в законную силу решение Верховного суда, причем не одно, которое об этом говорит.

- Инициатива по так называемой корректировке границ «Ладожских шхер» исходит от минприроды России?

- Да.

- Какова в этой истории роль региональной власти?

- Судя по тому, что пишет Глава Республики Карелия, он взаимодействует с минприроды России.

- Каковы действия «Гринпис России», если новое положение о нацпарке все же будет принято?

- В этом случае мы пойдем в суд.

P.S. На вопрос о том, чьи конкретно интересы скрываются за инициативой минприроды, экологи ответить не могут. В газете «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники говорится, что с просьбой исключить полуостров Рауталахти из нацпарка к президенту страны обратилась компания ООО «Институт экологии и землепользования», которая сообщила о своем желании заняться рекреационной деятельностью на данной территории «с возможностью частичной застройки объектами рекреационного назначения».

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