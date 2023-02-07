Поисковики ищут родственников бойца

Поисковики нашли в районе Ялгубского шоссе Прионежского района солдатский медальон и личные вещи бойца Никитина Ивана Дмитриевича, 1914 года рождения. По сообщению паблика КРОФ «Эстафета поколений», останки солдата рядом не были обнаружены.

Вложенная в капсулу записка хорошо сохранилась. На ней отчетливо видны личные данные защитника Родины. Согласно материалам интернет-портала подлинных документов о Второй мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 1941-1945 «Память Народа», поисковикам удалось установить, что Дмитрий Андреевич Никитин родился в городе Городище, призван на войну Тихвинским РВК Ленинградской области 16 июля 1941 года. Проходил службу в 1061-м стрелковом полку 272-й стрелковой дивизии в звании сержант; артиллерист противотанковой батареи.

Также в записке говорится, что его отца звали Никитин Дмитрий Андреевич, который проживал тогда в Пензенской области, в городе Городище, на улице Нагорная, в доме №11. Из послания еще известно, что его жена Авдевнина Александра Михайловна проживала по адресу Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Бокситогорск, дом №171, квартира № 3, корпус 2.

Участники поискового движения просят распространить известную информацию, чтобы ускорить поиск родственников Ивана Дмитриевича Никитина. Впервые сообщение о поисках родственников была опубликована в середине октября 2022 года. За три месяца никто не откликнулся. Карельские поисковики не теряют надежду и продолжают искать родных пропавшего без вести бойца. // фото сообщество «КРОФ «Эстафета поколений»