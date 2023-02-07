Девятиклассники Петрозаводска пройдут итоговое собеседование

В Петрозаводске 8 февраля 2793 выпускника будут проходить итоговое собеседование по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Итоговое собеседование является одним из условий допуска к ГИА. Его будут проходить девятиклассники по всей стране.

Испытание длится примерно 15 минут. Те, кто получит незачет или пропустит собеседование, смогут пройти его 15 марта или 15 мая. // Фото мэрии Петрозаводска / Мария Голубева