С погибшим в ходе спецоперации добровольцем простились в Карелии

Сегодня в Кондопоге прошла церемония прощания с Олегом Логиновым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает паблик администрации Кондопожского района.

С погибшим военнослужащим простились в сквере воинской славы. На церемонию пришли десятки людей.

Напомним, Олег Логинов ушел на СВО добровольцем. Он служил стрелком спецотряда и погиб при выполнении боевых задач. Об этом ранее рассказывал глава Карелии Артур Парфенчиков. // Фото администрации Кондопожского района