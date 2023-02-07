07 февраля 2023, 17:39
Очередные гаражи пойдут под снос в Петрозаводске
Мэрия карельской столицы предлагает владельцам объектов на улице Калинина самостоятельно освободить земельные участки
Мэрия Петрозаводска отправляет под снос очередные гаражи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации карельской столицы.
Демонтажу подлежат две конструкции, самовольно установленные у дома №71 по улице Калинина. Владельцы проинформированы о необходимости сноса объектов.
Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо до 22 февраля. // Фото мэрии Петрозаводска