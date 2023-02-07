Очередные гаражи пойдут под снос в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска отправляет под снос очередные гаражи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации карельской столицы.

Демонтажу подлежат две конструкции, самовольно установленные у дома №71 по улице Калинина. Владельцы проинформированы о необходимости сноса объектов.

Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо до 22 февраля. // Фото мэрии Петрозаводска