О ценах и тарифах в Карелии расскажут в прямом эфире

Какие сферы регулирует Госкомитет по тарифам? Как рассчитывается тариф? В чем значимость тарифов для потребителей? В рамках проекта «ЦУР Объясняет» в четверг, 24 ноября, в прямом эфире на вопросы жителей республики ответит руководитель карельского Комитета по ценам и тарифам.



Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках» .





Начало трансляции в 18.20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и «Одноклассниках».



«ЦУР Объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.