Горячая линия по вопросам капремонта пройдет в Минстрое РК

Жители Карелии смогут задать вопросы, касающиеся капитального ремонта, программы расселения аварийных домов, а также прохождения отопительного сезона и целевых программ.

На вопросы ответят специалисты карельского Минстроя в рамках горячей линии.

Звонки будут принимать 24 ноября с 16:00 до 17:00 по телефону: 8 (8142) 78-51-57. // фото unsplash.com