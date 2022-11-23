23 ноября 2022, 16:22
Горячая линия по вопросам капремонта пройдет в Минстрое РК
Горячая линия пройдет в четверг, жители региона смогут в течение часа задавать интересующие вопросы
Жители Карелии смогут задать вопросы, касающиеся капитального ремонта, программы расселения аварийных домов, а также прохождения отопительного сезона и целевых программ.
На вопросы ответят специалисты карельского Минстроя в рамках горячей линии.
Звонки будут принимать 24 ноября с 16:00 до 17:00 по телефону: 8 (8142) 78-51-57. // фото unsplash.com