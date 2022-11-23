Педиатров остро не хватает в Карелии

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме врачей-пелдиатров.

По стране с января по ноябрь было открыто 12,6 тысяч вакансий педиатров. Чаще всего специалистов искали в Москве и области, Санкт-Петербурге, в Краснодарском крае, Новосибирской области. На Карелию приходится около 1% от всех вакансий педиатров, отметили авторы исследования.

«На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме – что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Карелии также наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится всего 0,1 резюме»,

- отметили в исследовании hh.ru. При том что нормой считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе.

Что касается заработной платы, то в среднем по стране специалисту готовы предложить 54 589 рублей, а в Карелии - 50 тысяч. Соискатели рассчитывают в среднем на 71 435 рублей по России и на 40 тысяч по Карелии. В большинстве случаев работодатели готовы взять специалиста без опыта.

Ранее министр Михаил Мурашко заявил о нехватке в стране около 25 тысяч врачей и 50 тысяч среднего медперсонала. // фото unsplash.com