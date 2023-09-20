Новый вид обмана начали использовать мошенники в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска информирует о новой схеме, которую начали применять в городе мошенники. Предупреждение об этом опубликовано пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, на подъездах домов в карельской столице стали появляться объявления с информацией о скорой смене домофона. В них говорится, что жильцам необходимо отсканировать QR-код и оставить заявку на необходимое количество ключей от подъезда.

Выяснилось, что подобные ссылки ведут на сайт, где необходимо ввести данные своей банковской карты. После этого происходит несанкционированное списание денег. При этом транзакции могут оставаться скрытыми для владельцев счета. Так, одна из горожанок оплатила услугу трижды - у нее выскакивало сообщение, что операция не удалась, и она вновь повторяла действия. Затем женщине пришло уведомление о списании со счета 4000 рублей.

По всем обращениям горожан проводятся проверки. Полиция просит жителей республики быть бдительными. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch