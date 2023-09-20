Мужчина с переломом таза два дня ждал помощи в Карелии

Во вторник в 11 часов 39 минут на пульт пожарно-спасательной части по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В деревне Жарниково требовалась помощь пенсионеру, его необходимо было доставить на большую землю. Как оказалось, пожилой мужчина два дня не отвечал на телефонные звонки родственников. Они забили тревогу и прибыли к нему в дом.

Выяснилось, что мужчина упал, все это время лежал на полу и не мог ответить на телефонные звонки. По первичным признакам у него был перелом таза.

Пожарные под присмотром фельдшера аккуратно погрузили пострадавшего на свой катер, стоящий в боевом расчете части, и доставили мужчину в деревню Оятевщина, где пенсионера уже ждала скорая помощь. // Фото «Петрозаводск говорит»