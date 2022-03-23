Новый сервис для самозанятых появился в Telegram

В Telegram появилась новая возможность в помощь частным исполнителям «Мои самозанятые». Сервис позволяет подписывать договоры, акты и другие документы от компаний-заказчиков непосредственно в приложении, со ссылкой на РИА Новости сообщает объясняем.рф.

Оператор платформы приводит данные, согласно которым число российских пользователей Telegram по итогам прошлого года превысило 35 млн человек, доля самозанятых и фрилансеров среди этой аудитории приближалась к 15%. При этом мессенджер все чаще используется для бизнес-целей, отмечают разработчики. Они планируют, что в дальнейшем сервис будет доступен не только компаниями и самозанятым, но и частным лицам, не имеющим этого налогового статуса.

«Чем проще сервис электронного документооборота, тем выше вероятность, что самозанятый правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы»,

- говорится в сообщении платформы. Фото: proprikol.ru.