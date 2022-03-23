На оснащение ПЦР-лабораторий в Карелии выделили 68 млн рублей

Оснащать новым оборудованием и современными тест-системами продолжат ПЦР-лаборатории Карелии. В этом году и то, и другое закупят в шесть медицинских организаций, сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Это Сегежская, Сортавальская и Беломорская ЦРБ, Межрайонная больница № 1, Республиканская инфекционная больница и Республиканский кожно-венерологический диспансер.

Благодаря современным устройствам можно будет более эффективно проводить исследования на большую группу инфекций. По словам Охлопкова, у жителей республики порой находят вызванные очень редкими микроорганизмами заболевания, устойчивые к массе лекарственных препаратов.

Их стали выявлять лишь в уникальной микробиологической лаборатории в Республиканской инфекционной больнице, которую открыли в ноябре минувшего года. До этого анализы отправляли в Тюмень и Пермь.

- Самым дорогим из оборудования является процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Их мы закупим 6 единиц – во все указанные больницы. Всего же на дооснащение ПЦР-лабораторий в 2022 году выделено почти 68 млн рублей,

- отметил министр. // Фото: источник