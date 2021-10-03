Новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки установлен в России

За последние сутки в России выявлены 25 769 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 890 человек. Это суточный рекорд за все время пандемии. Выписан из больниц 15 391 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 4294 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2463, в Архангельской области - 293, в Вологодской области - 262, в Ленинградской области - 241, в Мурманской области - 167.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 7 586 536 раз. Скончались 209 918 человек.

Напомним, в Карелии 2 октября выявлены 258 новых зараженных Covid-19. Фото pixabay.com/mariohagen