Эксперт сообщила, когда будут повышены детские выплаты

Многие выплаты в России, в том числе, пособия по беременности и родам зависят от величины МРОТ. Поэтому они будут увеличены вместе с минимальной зарплатой, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.

С 1 января 2022 года МРОТ в России будет повышен до 13 617 рублей. При этом коэффициент индексации социальных выплат и пособий в 2022 году составит, по прогнозам, 4,3%.

С февраля 2022 года размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми до полутора лет вырастет до 7387 рублей в месяц.

Также увеличится и размер маткапитала. Выплаты на первого ребенка составят 503 237 рублей. На второго - 665 009 рублей, если за первого маткапитал получен не был. При рождении второго ребенка для россиян, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, дополнительная выплата составит 161 772 рубля. Фото pixabay.com/Evgeny