Новый автобусный маршрут заработал в Петрозаводске

В Петрозаводске запущен сезонный автобусный маршрут на Зимник. Об этом сообщила пресс-служба мэрии карельской столицы.

Автобус №23 «Железнодорожный вокзал - Зимник» начал работу с 26 мая. Он будет курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Маршрут автобуса будет выглядеть следующим образом.

На автобусах будут размещаться таблички с указанием, что они следуют на Зимник. // Фото: freepik.com / Wirestock