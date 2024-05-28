28 мая 2024, 13:08
Общество

Новый автобусный маршрут заработал в Петрозаводске

В столице Карелии запущен сезонный автобусный маршрут №23

В Петрозаводске запущен сезонный автобусный маршрут на Зимник. Об этом сообщила пресс-служба мэрии карельской столицы.

Автобус №23 «Железнодорожный вокзал - Зимник» начал работу с 26 мая. Он будет курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Маршрут автобуса будет выглядеть следующим образом.

На автобусах будут размещаться таблички с указанием, что они следуют на Зимник. // Фото: freepik.com / Wirestock

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Петрозаводск
Зимник
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