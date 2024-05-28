Экологическая акция «Чистый Петрозаводск» подходит к завершению

Администрация Петрозаводского городского округа напомнила жителям о завершении экоакции «Чистый Петрозаводск». Информация об этом появилась в госпаблике ведомства.

Желающих присоединиться приглашают на ближайшие субботники:

– Губернаторский сад – 28 мая в 15.00;

– территория вблизи дома № 6 по улице Маршала Мерецкова – 31 мая в 14.00.

С 20 по 26 мая на общественных территориях прошло шесть субботников. В них приняли участие около 170 человек. В порядок приводили парки Радиозавода, Победы, Зеленый Берег, а также территорию у дома № 2 по Закаменскому переулку, Пионерскую аллею и Резервный квартал.

Напомним, инициативные граждане могут самостоятельно провести субботники на городской территории. Для этого им необходимо согласовать со специалистами администрации дату, время и место планируемого мероприятия по телефонам: 71-35-66 или 71-35-90. О предоставлении инвентаря и вывозе мусора следует договориться заранее.

Акция «Чистый Петрозаводск» проходит с 17 апреля до 31 мая. Подробная информация есть на сайте.

//Фото: Администрация Петрозаводского городского округа