Новый асфальт уложили на улице Толстого

Верхний слой асфальта уложили на участке улицы Льва Толстого – между улицами Правды и Кузьмина. От улицы Володарского до Волховской улицы обустроили выравнивающий слой покрытия. На нескольких участках дороги еще устанавливают бордюр.

На этой неделе завершат укладывать верхний слой асфальта на Карельской алле. На улицах Кукковка, Перевалочной и переулке Ковалевской идет отсыпка основания дороги. На участке улицы Пархоменко от Олонецкой улицы до Перевалочной улицы срезали старый асфальт.

В этом году в столице Карелии обновят около 52 улиц. // фото пресс-служба администрации города