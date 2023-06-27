Троллейбусы изменят маршруты из-за соревнований по триатлону

В Петрозаводске состоятся традиционные соревнования по триатлону Kareliatri Petrozavodsk. В связи с этим только 1 июля с 7:00 до 19:00 троллейбусы №3, 5 и 6 изменят свой маршрут. После семи часов вечера троллейбусы вернутся к обычному маршруту. «Единица» будет следовать без изменений.

Троллейбус №3: конечная станция «Кемская» – Судостроительная улица – Ключевая улица – улица Онежской флотилии – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского - проспект Александра Невского – проспект Комсомольский - Красноармейская улица - площадь Гагарина – улица Шотмана – (разворот нижнее Чапаевское кольцо) - площадь Гагарина –Красноармейская улица – проспект Комсомольский – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина - улица Онежской флотилии –Ключевая улица - Судостроительная улица - конечная станция «Кемская».



Троллейбус №5: конечная станция «Лыжная» – Лыжная улица – улица Ровио – проспект Комсомольский - Красноармейская улица - площадь Гагарина - улица Шотмана – улица Чапаева (разворот верхнее Чапаевское кольцо) - площадь Гагарина - Красноармейская улица - проспект Комсомольский - улица Ровио –Лыжная улица - конечная станция «Лыжная».



Троллейбус №6: конечная станция «Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – шоссе Ключевское – улица Калинина – проспект Александра Невского – улица Правды – улица Куйбышева – проспект Ленина - площадь Гагарина - проспект Ленина - улица Куйбышева - улица Правды - проспект Александра Невского - улица Калинина - шоссе Ключевское - улица Репникова – улица Антонова - улица Корабелов - конечная станция «Корабелов».