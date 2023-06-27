Карелия присоединилась к образовательному проекту «Билет в будущее»

Масштабная программа ранней профориентации для школьников «Билет в будущее» снова запущена в Карелии. Свое участие в проекте подтвердила 91 школа из разных районов республики. На онлайн-платформе (bvbinfo.ru) уже зарегистрировались 107 педагогов из Карелии, среди которых 33 участвуют в проекте повторно.

Сейчас педагоги-навигаторы проходят обучение по профориентации на сайте проекта, организационный модуль знакомит учителей с проектом «Билет в будущее», интерактивными уроками для школьников, методическими материалами, онлайн-диагностикой по выбору профессии. Осенью педагоги начнут проводить в школах уроки по профориентации и помогут определиться с будущей профессией ученикам с 6-го по 11-й класс.

Проект дает молодежи возможность увидеть свое место в будущем страны, внести личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. Именно поэтому работа по профориентации проводится в школах в рамках внеурочной деятельности, охватывает всю систему дополнительного образования. Очень ценно, что сегодня к ней активно присоединяется профессиональное сообщество, те, кто напрямую взаимодействует с нашими замечательными и талантливыми ребятами,

– завил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отметим, что до 1 сентября 2023 года школы и педагоги-навигаторы, которые желают принять участие в проекте, могут подать заявку на адрес электронной почты rmc_10rk@mail.ru, тел. (8-814-2) 77-47-24.

Напомним, что проект ранней профориентации "Билет в будущее" реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование". В течение двух лет стремительного развития он показал значительный рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 000 детей, получивших свои рекомендации.