Новый асфальт уложили на трех улицах в Петрозаводске

В районе Сулажгорского кирпичного завода новый асфальт уложили на улицы Дружбы, Кирпичная и Подсочная. Рабочим осталось обустроить обочины. Верхний слой асфальта 8 июня заканчивают укладывать на Сулажгорской улице и в Сулажгорском проезде, сообщили в мэрии.

На этой неделе первый слой покрытия из щебеночно-песчаной смеси также уложили на улице Трудовых резервов в Соломенном. Дорожники устанавливают новые бордюры. В ближайшие дни рабочие оборудуют промежуточный выравнивающий слой.

Старые бордюры снимают в Скандинавском проезде, на улице Черняховского. Старый асфальт срезают в Южном проезде и проезде Строителей.

В этом году по нацпроекту в Петрозаводске приведут в порядок 32 улицы. Еще около 20 отремонтируют на средства субсидии регионального правительства.