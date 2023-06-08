Карелия отметит День России концертом, танцами и квестом

Отмечать День России в Карелии начнут за четыре дня до самого праздника. 8 июня в Доме дружбы народов подведут итоги конкурса рисунков «МЫ – Россия». Лучшие работы превратят в открытки.

9 июня в администрации Петрозаводска пройдет награждение знаками отличия «ГТО». В этот же день глава республики Артур Парфенчиков вручит первые паспорта школьникам, отличившимся в учёбе и общественной жизни. Церемония пройдет в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

Основные мероприятия пройдут 12 июня. В полдень на площадку у Центра образования и творчества «Петровский дворец» состоится праздничный концерт. В нем поучаствуют не только творческие коллективы, но и ветераны, участники СВО, их семьи и волонтеры. Организаторы представят фотовыставку «Моя Родина – Россия» и обещают бесплатный горячий чай и угощения.

Также в полдень в кинотеатре «Премьер» покажут мультфильмы из цикла «Гора самоцветов. Выпуск 1: Мы живём в России». В 13.00 на Советской площади возле памятника Отто Куусинену пройдет всероссийский танцевальный флешмоб «Русь Танцевальная – 2023». В аранжировке чередуются мотивы народных танцев из разных регионов страны. В флешмобе примут участие жители России и других стран, в том числе африканских.

В 17.00 в Доме Кантеле проведут тематический квест, посвященный национальной культуре Карелии и ее коренным жителям. В учреждениях культуры в течение дня пройдут выставки, экскурсии, концерты, литературные гостиные и телемост с другими регионами.