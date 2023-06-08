Молодежь приглашают на форум «Дигория»

Стартовал прием заявок на участие в пятом всероссийском форуме «Дигория». Форум пройдет 9 -15 июля в Нижнем Новгороде, зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте мероприятия.

Поучаствовать в «Дигории» могут специалисты социально-гуманитарного профиля. На форуме будут работать пять направлений:

- «Молодежь и страна»: здесь участников научат составлять обучающие программы с опорой на российские ценностные доминанты;

- «Социально-политическая экспертиза» будет посвящена интерпретации ценностных установок с учетом актуальной повестки;

- «Образование и просвещение»: анализ нового учебного курса «Основы российской государственности»;

- «Медиа и коммуникации»: трансляция консолидирующих смыслов в российское общество;

- «Политические технологии»: разработка инновационных кампаний для обеспечения легитимности электорального процесса.

Организаторы подчеркивают, что «Дигория» - не просто форум, а всероссийская платформа, объединяющая специалистов социально-гуманитарного профиля, готовых к решению актуальных для российского общества задач.

Участники очной программы форума от 18 до 35 лет смогут выиграть грант до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта по одному из 18 направлений. Заявку на грант можно подать на сайте «Молодежь России» до 5 июля.