Новый асфальт уложили еще на нескольких улицах Петрозаводска

Верхний слой асфальта уложили в Трудовом переулке, на улицах Старообрядческоая и Повенецкая (от Лизы Чайкиной до дома №16, корпус 1 по Повенецкой).

На улице Льва Толстого также уложили верхний слой покрытия. Рабочие засевают газоны и обустраивают обочины.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице Карелии приведут в порядок 32 дороги, еще около 20 отремонтируют на средства субсидии региональный властей. // фото VK-паблик администрации города