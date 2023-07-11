11 июля 2023, 16:52
Общество

Парфенчиков прокомментировал открытие движения по Ондскому мосту

После реконструкции мост стал современнее, шире, увеличится срок его службы

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал долгожданное открытие движения по реконструированному мосту через реку Онда в Сегежском районе.

«На ремонты привлекаем средства из различных источников – это и федеральный бюджет, и нацпроект «Безопасные и качественные дороги», и бюджет республики. В целом, за последние три года в Сегежский район на ремонт дорог было направлено около 6 млрд рублей - такого финансирования в районе не было десятки лет. Но понимаем, что останавливаться нельзя, работаем дальше»,

- отметил Парфенчиков.

Ондский мост, который находится на региональной дороге Кола-Надвоицы-Сегежа, является одним из важных объектов для развития Сегежского района. По госконтракту работы должны завершиться 30 ноября, однако компания ООО «Экспресстрой» ведет их с опережением графика. Сейчас реконструкция объекта выполнена почти на 80 процентов. Сейчас специалисты выполняют работы на подходах к мосту, устройство дорожной «одежды»: наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

«Вместе с реконструкцией моста в Сегежском районе ремонтируем и дороги. В прошлом году привели в порядок участок около 9 км до Ондского моста и 11-километровый участок между Ондским и Майгубским мостом (его ремонтируем). Еще 10 километров завершим в 2023-м», - сообщил Глава Карелии.

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