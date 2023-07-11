Парфенчиков прокомментировал открытие движения по Ондскому мосту

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал долгожданное открытие движения по реконструированному мосту через реку Онда в Сегежском районе.

«На ремонты привлекаем средства из различных источников – это и федеральный бюджет, и нацпроект «Безопасные и качественные дороги», и бюджет республики. В целом, за последние три года в Сегежский район на ремонт дорог было направлено около 6 млрд рублей - такого финансирования в районе не было десятки лет. Но понимаем, что останавливаться нельзя, работаем дальше»,

- отметил Парфенчиков.

Ондский мост, который находится на региональной дороге Кола-Надвоицы-Сегежа, является одним из важных объектов для развития Сегежского района. По госконтракту работы должны завершиться 30 ноября, однако компания ООО «Экспресстрой» ведет их с опережением графика. Сейчас реконструкция объекта выполнена почти на 80 процентов. Сейчас специалисты выполняют работы на подходах к мосту, устройство дорожной «одежды»: наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

«Вместе с реконструкцией моста в Сегежском районе ремонтируем и дороги. В прошлом году привели в порядок участок около 9 км до Ондского моста и 11-километровый участок между Ондским и Майгубским мостом (его ремонтируем). Еще 10 километров завершим в 2023-м», - сообщил Глава Карелии.