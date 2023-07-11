Новый детский сад в Петрозаводске примет 300 детей этой осенью

Детский сад «Золотая рыбка» на улице Щербакова в Петрозаводске прошел лицензирование. 1 сентября учреждение примет первых воспитанников, сообщила врио главы города Инна Колыхматова.

Сад рассчитан на 300 детей, из них 200 пойдут в восемь ясельных групп, четыре группы организуют для детей постарше. Трудиться в садике будут 64 человека, из них 28 – педагоги.

В садике есть лифт, видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация, 12 групп, музыкальные и спортивные залы, пищеблок, прачечная, кабинет педагога-психолога, методический, медицинский и процедурный кабинеты. // фото с VK-страницы Инны Колыхматовой