Три деревянных дома в центре Петрозаводска расселят и снесут

Три дома между Древлянской набережной, Красноармейской улицей и внутриквартальными проездами расселят и снесут в Петрозаводске. Общая площадь составляет 6709 кв.м., сообщили в мэрии.

Здания еще в 2017 году признали аварийными – это №№ 28, 26 и 24 по Древлянской набережной.

Проект решения уже согласовали в минстрое Карелии, потом проведут аукцион. Компания, которая его выиграет, должна будет предложить горожанам квартиры для переселения. // фото: администрация Петрозаводска (иллюстративно)