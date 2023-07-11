В Карелии участникам СВО будут давать участки под строительство

Отличившиеся участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки в Карелии. Соответствующий проект закона в парламент республики сегодня внес Глава региона Артур Парфенчиков.

Инициатива предусматривает бесплатное предоставление земельных участков участникам СВО, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также членам семей погибших бойцов, пишет на своей страничке председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович.

Землю, уточняет он, можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.

Отмечу, что поддержке участников спецоперации и членов их семей Законодательное собрание Карелии уделяет первостепенное внимание. В частности, ранее мы приняли законы о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, а также о ежемесячном пособии проживающим для детей погибших бойцов,

- сообщает Шандалович.

Законопроект будет рассмотрен 13 июля на заседании парламента. Фракция «Единой России» единогласно поддержит эту инициативу, подчеркнул лидер партийного отделения.