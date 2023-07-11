Шесть поселков в Карелии останутся без электричества из-за ремонта ЛЭП

В четверг, 13 июля, жители ряда населенных пунктов Карелии останутся без света. Потребителей отключат от электроэнергии из-за ремонта, сообщили в пресс-службе АО «ПСК».

Электричества не будет в поселках Кестеньга, Сосновый, Софпорог и Новый Софпорог, а также Тунгозеро и Пяозерский. Отключение произойдет в 11:00 в четверг, свет снова дадут в пятницу, 14 июля, в 06:00.

Прионежская сетевая компания принесла потребителям извинения за временные неудобства. // фото: АО «ПСК»