Новых смертей от ковида в Карелии не зарегистрировано

За минувшие сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции – об этом сообщил минздрав Карелии. Выявлен 51 инфицированный (3 – дети), из них непривитых – 30 (58,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 216 пациентов, в состоянии средней тяжести – 180 человек, в тяжёлом – 36 (из них непривитых - 36).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных. Выздоровели с начала пандемии 134018 человек, за последние сутки – 39.