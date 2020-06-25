Новые правила для водителей вступят в силу с 1 июля

С 1 июля в России вступают в силу некоторые изменения для автомобилистов. Основное из них связано с процедурой получения или замены водительских прав, пишет издание Autonews.

Так, с июля изменится порядок прохождения медкомиссии. Некоторым автомобилистам придется сдавать дополнительные анализы для получения прав или при их замене. Это коснется не всех, а только тех, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Ранее планировалось, что сдавать подобные анализы будут все желающие получить водительское удостоверение.

Помимо этого, со следующего месяца в Россию нельзя будет ввезти праворульные самосвалы и строительную спецтехнику, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы.

С 1 июля также изменятся правила легализации изменений, вносимых в конструкцию автомобиля. Это касается установки газового оборудования, фаркопов, лебедок и багажников. Владельцам придется представлять автомобили в специальные лаборатории.