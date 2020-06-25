Путин вновь обратится к россиянам

Владимир Путин намерен еще раз выступить с обращением к жителям России. На этот раз темой выступления президента станет голосование по поправкам в Конституцию, сообщает РБК.

По данным издания, которое ссылается на источники в Кремле, телеобращение главы государства может пройти 29 июня. В нем Путин намерен объяснить важность поправок в основной закон страны и призвать жителей России прийти на участки для голосования.

Источники издания сообщили, что в Кремле считают важным такой формат общения с народом в нынешний период.

Напомним, предыдущее телеобращение президента состоялось 23 июня. В нем он подвел некоторые итоги борьбы с коронавирусом в стране и сделал ряд предложений. В частности, было объявлено о продлении на июль выплат семьям с детьми из расчета 10 тысяч рублей на ребенка.