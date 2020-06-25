Младенец утонул в кастрюле в Ленинградской области

В Ломоносовском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства гибели младенца. Тело ребенка нашли на кухне в емкости с водой, сообщает 47news.

По данным издания, 24 июня в полицию поступило сообщение о смерти полугодовалого мальчика в деревне Ильино. Его голова оказалась в холодной воде в большой кастрюле. По предварительным данным, ребенок захлебнулся. Высота кастрюли составляла примерно 30 сантиметров.

Известно, что родители ребенка приехали из Узбекистана. В момент трагедии его 29-летний отец работал в поле, а 23-летняя мать ненадолго отлучилась. Обоих поместили под стражу. Они плохо говорят по-русски и имеют проблемы с регистрацией. Из документов на ребенка имелось только выданное в роддоме свидетельство о рождении.

Следователи выясняют причины произошедшей трагедии. Причины смерти будут установлены после вскрытия.