Завтра трассу «Кола» перекроют на два часа

26 июня трассу «Кола» на границе Карелии и Ленинградской области перекроют на два часа. Движение будет остановлено с 8:50 до 10:50, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие трассы будет связано с разводкой моста через Свирь рядом с Лодейным Полем. Вверх по реке утром пройдут восемь судов.

Водителей просят учитывать информацию о приостановке движения при планировании своих маршрутов утром в пятницу.