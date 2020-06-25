25 июня 2020, 18:57
Россия

Завтра трассу «Кола» перекроют на два часа

Мост через реку Свирь будет разведен в связи с проходом судов

26 июня трассу «Кола» на границе Карелии и Ленинградской области перекроют на два часа. Движение будет остановлено с 8:50 до 10:50, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие трассы будет связано с разводкой моста через Свирь рядом с Лодейным Полем. Вверх по реке утром пройдут восемь судов.

Водителей просят учитывать информацию о приостановке движения при планировании своих маршрутов утром в пятницу.

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Метки: 
Ленинградская область
Лодейное поле
трасса Кола
разводка моста
перекрытие движения