Опубликован список самых успешных молодых россиян

Журнал Forbes составил список самых успешных россиян, которым еще не исполнилось 40 лет. Его возглавил 31-летний боец смешанного стиля, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Второе место в рейтинге досталось телеведущей и певице Ольге Бузовой. На третьей позиции расположился певец Егор Крид. Четвертое место у хоккеиста Александра Овечкина, пятое - у телеведущей Ксении Собчак.

Рейтинг составлялся на основе нескольких критериев. Рассматривался доход звезд в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года, количество подписчиков в соцсетях, а также количество поисковых запросов и упоминаний знаменитостей в СМИ.