Новые окна установили в лахденпохском детском саду

В лахденпохском детском саду «Радуга», который посещают более 300 ребят, стало теплее. В этом году 83 старых окна заменили современными теплосберегающими стеклопакетами. Кроме этого, в здании заменили 10 балконных дверей. На эти цели было выделено 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Еще в 204 тысячи рублей обошелся ремонт полов в одной из групп - в игровой комнате и спальне. На время ремонта детей распределили по двум другим группам. В прошлом году в садике отремонтировали крыльцо и установили пандус.

В 2019 году власти начали масштабную работу по повышению энергоэффективности и энергосбережению объектов социальной сферы республики. За год в 121 школе модернизировали теплоузлы, заменили в общей сложности более 2,5 тысячи окон.

Артур Парфенчиков пообещал, что эта работа будет продолжена и в 2020 году.